Метеля о вопросах про работу моделью: «Сначала все смотрят по обложке. Но как показывает практика, на трассе я тоже умею бороться»

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как относится к обсуждению ее внешности.

– Вам постоянно задают вопросы про модельную карьеру. Как относитесь к тому, что журналисты больше акцентируют внимание на вашей внешности, а не на спортивных успехах, которые заслуживают не меньшего внимания?

– Сначала все смотрят по обложке, поэтому делают такие выводы и складывается такое впечатление. Но как показывает практика, на трассе я тоже могу и умею бороться.

– Тяжело быть красивой девушкой в спорте?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос, – сказала Метеля.