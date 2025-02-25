Метеля о вопросах про работу моделью: «Сначала все смотрят по обложке. Но как показывает практика, на трассе я тоже умею бороться»
Биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как относится к обсуждению ее внешности.
– Вам постоянно задают вопросы про модельную карьеру. Как относитесь к тому, что журналисты больше акцентируют внимание на вашей внешности, а не на спортивных успехах, которые заслуживают не меньшего внимания?
– Сначала все смотрят по обложке, поэтому делают такие выводы и складывается такое впечатление. Но как показывает практика, на трассе я тоже могу и умею бороться.
– Тяжело быть красивой девушкой в спорте?
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос, – сказала Метеля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости