Михаил Шашилов: «Если иностранцы отказываются от фтора, значит, нашли альтернативу, но мы пока про нее не знаем. Узнаем, когда поедем в Европу»

Михаил Шашилов высказался о замене фторовых смазок в российском биатлоне.

– Как у вас с лыжами сейчас?

– Стараемся закупать, вроде хватает. Конечно, качественного инвентаря, элитного, маловато. Но стараемся как-то выкручиваться, использовать то, что есть, перекатывать пары.

– Замену фторовым смазкам ищете?

– Фтора как такового сейчас уже нет, если говорить о фторе C8. Остались только варианты с низкоцепочечным фтором C6. «Восьмерка» просто закончилась, его уже не выпускают. На «шестерке» бегаем. Но я думаю, что иностранцы не такие глупые, и если они отказываются от фтора, значит, нашли альтернативу, но мы пока про нее не знаем. Узнаем, когда поедем в Европу.

Надо с ними общаться, разговаривать с производителями, они же не стоят на месте. Когда получают обратную связь, например информацию, что какой-то парафин не работает, будут вносить изменения, корректировки, развиваться. И наверняка доведут эффект скольжения до аналогичного фтору.

– У большинства девушек немецкие винтовки Anschutz, которые «любят» патрон Lapua. Как у вас с этими патронами?

– Союз биатлонистов России (СБР) закупает, у нас все хорошо. Есть тренировочные патроны, они похуже. Но на соревнования есть Lapua, на каждого спортсмена сборной команды выделили по три тысячи, этого хватает, – сказал тренер женской сборной России Шашилов .