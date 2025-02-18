«Ты испытываешь шок. В голове загораются все красные лампочки». Лагрейд рассказал, как получил предупреждение за непредоставление информации о местонахождении

Норвежец Лагрейд рассказал, как получил предупреждение от антидопинговых служб.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд получил предупреждение за то, что не предоставил вовремя информацию о своем местонахождении на квартал. Это произошло около двух лет назад.

«Ты испытываешь шок. В голове загораются все красные лампочки.

Я думал, что сделал это, но примерно 1 января обнаружил, что не сделал. Тогда я [предоставил информацию]. Но поскольку я обнаружил это на день позже, чем следовало, я получил предупреждение. Такое случается, но, к счастью, это случилось только один раз.

Ты становишься особенно внимательным, потому что три таких предупреждения за год приводят к наказанию. Так что я стал более собранным до конца года. Сейчас этого предупреждения уже нет в системе, и это замечательно.

Неприятно, когда появляются проблемы из-за таких вещей, из-за небольшого ступора с заполнением подобных бюрократических штук. К счастью, все закончилось хорошо», – сказал Лагрейд.

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