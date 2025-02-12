«Это была бы катастрофа». Лыжи Лагрейда показали ложноположительный результат на фтор на чемпионате мира-2024

Глава сервис-бригады норвежцев рассказал о ложноположительных тестах на фтор.

Начиная с сезона-2022/23, на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов (FIS) действует полный запрет на использование фторсодержащих средств для лыж.

На чемпионате мира-2024 в Нове-Место лыжи Стурлы Лагрейда показали положительный результат во время тестирования на фтор. Это произошло перед спринтом, который Лагрейд в итоге выиграл.

Глава сервиса норвежской команды Тобиас Даль Фенре объясняет это погрешностью испытательной машины.

«Это случается относительно часто – наверное, раз в месяц. Думаю, это касается и всех остальных команд.

Машина на самом деле работает так, как и должна, но она не всегда распознает новые продукты, появившиеся на рынке после запрета фтора. Различные погодные условия также могут оказывать влияние на результат.

Проблема в том, что существует множество вариаций и переменных, а процесс добавления продукта каждый раз разный. Мы можем получить красный свет, даже если там нет фтора», – сказал Фенре.

В IBU подтвердили, что испытательная машина все еще «изучает» различные продукты.

За несколько дней до гонки лыжи Лагрейда уже показывали положительный результат на фтор. Фенре разрешил эту ситуацию, вступив в диалог с поставщиком средства, а также с IBU.

«Дело было явно не во фторе, но нанесенное средство создало нам проблемы», – отметил Фенре.

«Хорошо, что фтора на самом деле не было. Было бы очень неприятно, если бы смазчики нанесли «неправильный» продукт, в таком случае это была бы катастрофа. Но мы на 100 процентов доверяем тому, что они делают. Сервис-бригада прикладывает колоссальные усилия», – добавил Лагрейд.

По информации NRK, пока дисквалификацию за использование мази с фтором получил только один биатлонист, а лыжи заменялись пять раз, но все эти случаи не относятся к Кубку мира.

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?