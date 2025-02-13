В Москве прошла презентация биатлонной винтовки «Грифон» российского производства. Ее цена составит 95 тысяч рублей

В Москве прошла презентация полностью российской биатлонной винтовки «Грифон».

Винтовка разработана заводом «Атаман» и предназначена для детско-юношеского биатлона.

«Почему мы были инициаторами ее создания? Нашу федерацию можно назвать лидером детско-юношеского биатлона, им у нас занимается много людей, поэтому есть прямая необходимость в том, чтобы обеспечить их условиями. Существующий рынок этого оружия достаточно узкий – всего четыре винтовки. Они разные по цене и качеству.

Дорогие и топовые модели практически удовлетворяют всем требованиям, которые нужны для детей. За исключением цены: наши родители и спортивные школы с уровнем финансирования, который доступен на сегодня, не могут позволить себе иметь нужное количество винтовок.

Наши требования были непростые: она должна была быть по качеству максимально приближенной или идентичной лучшим образцам, а по цене – быть дешевле в два раза.

Кроме этого, производитель должен был удовлетворить потребности рынка – по всей стране я его оцениваю в 10 тысяч, это позволит обеспечить все детско-юношеские школы. И еще немаловажный фактор – наличие сервисного обслуживания и команды, которая бы оружие совершенствовала», – заявил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Нуждов отметил, что на разработку новой пневматической винтовки ушло пять месяцев. Ее цена составит 95 тысяч рублей. «По результатам полевых испытаний задачи практически решены», – отметил он.

Антон Шипулин заявил, что использование пневматической винтовки в детско-юношеском биатлоне позволит сэкономить средства без потери качества, поскольку стрельба из мелкокалиберного оружия требует значительно больших затрат.

«Импортозамещение сейчас важно, особенно в биатлоне. У нас в свое время такой роскоши не было. Сейчас биатлон начал хорошо развиваться – можно стрелять и из пневматических винтовок с газовым баллоном. Дети могут начинать заниматься им с 9 лет, это доступнее и безопаснее мелкокалиберных винтовок», – добавил чемпион мира 2017 года.

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