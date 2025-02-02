Кристиансен о золоте чемпионата Европы в эстафете: «Из норвежцев только я использовал единственный доп. В следующий раз нужно выступать еще лучше»

Ветле Кристиансен оценил победу в эстафете на чемпионате Европы по биатлону.

Сборная Норвегии (Ветле Кристиансен, Сверре Аспенес, Сивер Баккен, Исак Фрей.) выиграла мужскую гонку, использовав лишь один дополнительный патрон за четыре этапа – Кристиансен допустил ошибку в стрельбе лежа.

«Я воспользовался своей силой на равнинных отрезках и постарался обеспечить Сверре (Аспенесу) настолько большое преимущество, насколько возможно. В итоге из норвежцев только я использовал единственный доп. В следующий раз мне нужно выступать еще лучше!» – сказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в эстафетах Кристиансен.

Германия и Франция, занявшие второе и третье места соответственно, отстали более чем на 2 минуты.

«Выступление команды было невероятным. [На последнем этапе] я бежал в одиночестве. Сохранял концентрацию и старался соответствовать моим партнерам. Редко бывает, что у четырех спортсменов из одной команды одновременно выдается идеальный день», – отметил Исак Фрей.