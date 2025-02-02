Кристиансен о золоте чемпионата Европы в эстафете: «Из норвежцев только я использовал единственный доп. В следующий раз нужно выступать еще лучше»
Сборная Норвегии (Ветле Кристиансен, Сверре Аспенес, Сивер Баккен, Исак Фрей.) выиграла мужскую гонку, использовав лишь один дополнительный патрон за четыре этапа – Кристиансен допустил ошибку в стрельбе лежа.
«Я воспользовался своей силой на равнинных отрезках и постарался обеспечить Сверре (Аспенесу) настолько большое преимущество, насколько возможно. В итоге из норвежцев только я использовал единственный доп. В следующий раз мне нужно выступать еще лучше!» – сказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в эстафетах Кристиансен.
Германия и Франция, занявшие второе и третье места соответственно, отстали более чем на 2 минуты.
«Выступление команды было невероятным. [На последнем этапе] я бежал в одиночестве. Сохранял концентрацию и старался соответствовать моим партнерам. Редко бывает, что у четырех спортсменов из одной команды одновременно выдается идеальный день», – отметил Исак Фрей.
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