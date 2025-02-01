Байба Бендика: «После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет надежду перед чемпионатом мира»

Байба Бендика прокомментировала свою победу на чемпионате Европы по биатлону.

Латвийская биатлонистка выиграла гонку преследования в итальянском Валь-Мартелло.

«Мне нравится эта трасса. Она сложная и подходит моему стилю лыжного хода. Приятно, что к бронзовой медали спринта прибавилось золото пасьюта.

После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет в меня надежду перед чемпионатом мира в Ленцерхайде, где соревнования тоже пройдут в условиях высоты», – сказала Бендика .