Байба Бендика: «После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет надежду перед чемпионатом мира»
Байба Бендика прокомментировала свою победу на чемпионате Европы по биатлону.
Латвийская биатлонистка выиграла гонку преследования в итальянском Валь-Мартелло.
«Мне нравится эта трасса. Она сложная и подходит моему стилю лыжного хода. Приятно, что к бронзовой медали спринта прибавилось золото пасьюта.
После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет в меня надежду перед чемпионатом мира в Ленцерхайде, где соревнования тоже пройдут в условиях высоты», – сказала Бендика.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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