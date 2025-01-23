Виктория Метеля: «Индивидуальные гонки даются мне с трудом. В этот раз тоже выходила на старт без всяких надежд»
Виктория Метеля призналась, что ей тяжело бегать индивидуальные гонки.
Биатлонистка завоевала бронзу в этом виде программы на чемпионате России в Демино. Она допустила один промах и уступила победительнице Виктории Сливко 23,3 секунды.
«Индивидуальные гонки даются мне с трудом. В этот раз тоже выходила без всяких надежд. Но решила, что буду отрабатывать на рубеже, в итоге почти получилось. Со здоровьем было все хорошо, все обошлось», – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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