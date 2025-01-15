Йоханнес Бо о 85-м месте в индивидуальной гонке: «Просто мрак в плане формы. Я подумывал сняться, но Жаклен подошел и сказал: «С желтой майкой нельзя бросать борьбу»

Йоханнес Бо прокомментировал неудачное выступление на Кубке мира в Рупольдинге.

Норвежец допустил пять промахов в индивидуальной гонке и финишировал 85-м с отставанием от победителя Вебьорна Сорума в 7 минут и 48 секунд.

«Я подумывал сняться. Сегодня было очень тяжело», – сказал Бо в эфире NRK.

«Просто мрак в плане формы. Невероятно устаешь на трассе, а когда подходишь к стрельбищу, становится особенно тяжко. Это плохо. Кого-то мог сбить с толку подиум в Оберхофе (бронза в пасьюте), но это больше, чем я ожидал.

Я подумывал о том, чтобы сняться сегодня, но Жаклен подошел и сказал: «С желтой майкой нельзя бросать борьбу».

Я согласился и пошел прогулочным темпом. В этом не было особого смысла, я попытался перезагрузиться», – цитирует Йоханнеса Бо NRK.