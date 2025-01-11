  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Норвежские биатлонисты заняли топ-3 в пасьюте на Кубке мира. Накануне весь подиум в спринте был французским
2

Норвежские биатлонисты заняли топ-3 в пасьюте на Кубке мира. Накануне весь подиум в спринте был французским

Норвежские биатлонисты заняли весь подиум на следующий день после французов.

Сегодня норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следом за ним финишировали его соотечественники – Тарьей и Йоханнес Бо.

Накануне завершился спринт, где в топ-3 оказались только французы: Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Сегодня они заняли 4-е, 18-е и 11-е места соответственно.

Россияне не участвуют в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
logoТарьей Бо
logoЭмильен Жаклен
logoКубок мира по биатлону
logoОберхоф
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Фийон-Майе – 4-й
4831 минуту назад
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15вчера, 15:14
Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 2 секунды, у Эдера – лучшее время стрельбы
2вчера, 14:37
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта
3 минуты назад
❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Фийон-Майе – 4-й
4831 минуту назад
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
50сегодня, 12:44
Кубок мира. Гонка преследования. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне и показала лучшее чистое время пасьюта
6сегодня, 12:38
Жанмонно одержала седьмую победу на Кубке мира в карьере, у Киркеэйде второй подиум
6сегодня, 12:19
⚡️ Кубок мира. Гонка преследования. Жанмонно победила в гонке преследования, Киркеэйде – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
79сегодня, 12:06
Анастасия Халили: «Воспользовалась сегодня своей сильной стороной – это ход. Понимала, что девчонки лучше стреляют, а я быстро бегу»
1сегодня, 11:51
Губернатор Рязанской области: «Рассчитываем, что Гонка чемпионов станет ежегодным событием. Мы все для этого сделаем»
сегодня, 11:39
❄️ Кубок России. Халили победила в гонке преследования, Плюснина – 2-я, Метеля – 3-я
80сегодня, 11:27
Кубок IBU. Гигонна победила в спринте, Менжен – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
1сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3сегодня, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
сегодня, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1сегодня, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2вчера, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
9 января, 15:45
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Рекомендуем