Норвежские биатлонисты заняли топ-3 в пасьюте на Кубке мира. Накануне весь подиум в спринте был французским
Норвежские биатлонисты заняли весь подиум на следующий день после французов.
Сегодня норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следом за ним финишировали его соотечественники – Тарьей и Йоханнес Бо.
Накануне завершился спринт, где в топ-3 оказались только французы: Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Сегодня они заняли 4-е, 18-е и 11-е места соответственно.
Россияне не участвуют в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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