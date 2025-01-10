Следующая «Гонка чемпионов» снова пройдет в Рязани в измененном формате
«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников снова пройдет в Рязани.
Первая «Гонка чемпионов» прошла в Рязани 4-5 января. В первый день состоялись квалификации, во второй день прошла эстафета. В каждой команде бежали два лыжника (первый и второй этапы) и два биатлониста (третий и четвертый этапы).
«Решено – «Гонка чемпионов 2.0» точно состоится и снова в Рязани. С немного измененным форматом», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
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