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Следующая «Гонка чемпионов» снова пройдет в Рязани в измененном формате

«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников снова пройдет в Рязани.

Первая «Гонка чемпионов» прошла в Рязани 4-5 января. В первый день состоялись квалификации, во второй день прошла эстафета. В каждой команде бежали два лыжника (первый и второй этапы) и два биатлониста (третий и четвертый этапы).

«Решено – «Гонка чемпионов 2.0» точно состоится и снова в Рязани. С немного измененным форматом», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
Гонка чемпионов (Рязань)
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Сергей Аверьянов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России
logoсборная России жен
лыжные гонки
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