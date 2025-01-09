Пола Боте: «Надеюсь, моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень»
Француженка Пола Боте призналась, что в шоке после победы в спринте на Кубке мира.
«Я не знаю, что сказать, я чувствовала себя очень плохо, замерзала на спусках. На последнем круге было просто ужасно – я промокла и замерзла. Я думала: «Боже, ты делаешь что-то глупое».
Я просто в шоке. Надеюсь, что моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень.
Я мечтала о победе, но не думала, что она случится. Не знаю, смогу ли уснуть сегодня, это безумие», – сказала Боте.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем