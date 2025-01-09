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  • Пола Боте: «Надеюсь, моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень»
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Пола Боте: «Надеюсь, моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень»

Француженка Пола Боте призналась, что в шоке после победы в спринте на Кубке мира.

«Я не знаю, что сказать, я чувствовала себя очень плохо, замерзала на спусках. На последнем круге было просто ужасно – я промокла и замерзла. Я думала: «Боже, ты делаешь что-то глупое».

Я просто в шоке. Надеюсь, что моя победа покажет всем девушкам, которые сейчас выступают на Кубке IBU и ждут возможности попасть на Кубок мира, что на трассе В тоже хороший уровень. 

Я мечтала о победе, но не думала, что она случится. Не знаю, смогу ли уснуть сегодня, это безумие», – сказала Боте. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Пола Боте
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
logoОберхоф
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