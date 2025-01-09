  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Боте одержала первую победу в карьере, Тодорова – первая за 21 год болгарская биатлонистка с медалью Кубка мира
4

Боте одержала первую победу в карьере, Тодорова – первая за 21 год болгарская биатлонистка с медалью Кубка мира

Французская биатлонистка Пола Боте одержала первую в карьере победу на Кубке мира.

Сегодня Боте выиграла золото в спринте на этапе КМ в Оберхофе. Это первая личная награда француженки. 

Второй финишировала норвежка Марен Киркеэйде, для нее это также первая индивидуальная медаль.

Бронзу завоевала представительница Болгарии Милена Тодорова, которая тоже ранее не поднималась на пьедестал на Кубке мира. 

Тодорова стала первой за 21 год болгарской биатлонисткой, которая взяла медаль Кубка мира – в последний раз серебро брала Екатерина Дафовска в 2004 году. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМилена Тодорова
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Болгарии жен
Пола Боте
logoсборная Франции жен
logoсборная Норвегии жен
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Кубок мира. Спринт. Боте победила, Киркеэйде – 2-я, Тодорова – 3-я
101сегодня, 14:33
❄️ Кубок мира. Гротиан выиграла масс-старт, Пройс – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я, Симон – 6-я, Эльвира Оберг – 9-я
15922 декабря 2024, 14:25
Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 7 секунд, у Эльвиры Оберг – лучшее чистое время пасьюта
21 декабря 2024, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 2,5 секунды
11 минут назад
Кубок IBU. Дале-Шевдал победил в спринте, Баккен – 2-й, Аспенес – 3-й
137 минут назад
⚡️ Кубок мира. Спринт. Боте победила, Киркеэйде – 2-я, Тодорова – 3-я
101сегодня, 14:33
Иванов и Плюснина выиграли пролог на этапе Кубка России в Рязани, Стрельцов и Калинина – 2-е
8сегодня, 14:30
Йоханнес Бо переболел в Рождество: «Сейчас я немного изолировался от команды. Заказал себе транспорт и буду спать один»
1сегодня, 13:52
Эдуард Латыпов: «Нам нужна пошире география подготовки, поэтому мы раньше ездили на много зарубежных сборов. Сейчас возможности нет, но база в Сочи позволяет готовиться на неплохом уровне»
2сегодня, 12:30
Эдуард Латыпов: «Стараемся с тренерами внедрять скорострельность. Потому что на Кубке мира сейчас стреляют уже намного быстрее, чем мы»
5сегодня, 12:25
Кирилл Бажин: «И IBU, и FIS до сих пор стоят на позиции, что им и так хорошо без нас. Все говорят: да, может, есть шансы на Олимпиаду, но мы все понимаем, что нет никакой квоты»
4сегодня, 11:59
Кирилл Бажин: «У нас человек 7-8, я считаю, могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке»
6сегодня, 11:50
Кубок IBU. Менжен победила в спринте, Шово – 2-я, Пасслер – 3-я
3сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Рекомендуем