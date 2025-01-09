Боте одержала первую победу в карьере, Тодорова – первая за 21 год болгарская биатлонистка с медалью Кубка мира

Французская биатлонистка Пола Боте одержала первую в карьере победу на Кубке мира.

Сегодня Боте выиграла золото в спринте на этапе КМ в Оберхофе. Это первая личная награда француженки.

Второй финишировала норвежка Марен Киркеэйде, для нее это также первая индивидуальная медаль.

Бронзу завоевала представительница Болгарии Милена Тодорова, которая тоже ранее не поднималась на пьедестал на Кубке мира.

Тодорова стала первой за 21 год болгарской биатлонисткой, которая взяла медаль Кубка мира – в последний раз серебро брала Екатерина Дафовска в 2004 году.