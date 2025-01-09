Боте одержала первую победу в карьере, Тодорова – первая за 21 год болгарская биатлонистка с медалью Кубка мира
Французская биатлонистка Пола Боте одержала первую в карьере победу на Кубке мира.
Сегодня Боте выиграла золото в спринте на этапе КМ в Оберхофе. Это первая личная награда француженки.
Второй финишировала норвежка Марен Киркеэйде, для нее это также первая индивидуальная медаль.
Бронзу завоевала представительница Болгарии Милена Тодорова, которая тоже ранее не поднималась на пьедестал на Кубке мира.
Тодорова стала первой за 21 год болгарской биатлонисткой, которая взяла медаль Кубка мира – в последний раз серебро брала Екатерина Дафовска в 2004 году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем