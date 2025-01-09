Кирилл Бажин: «И IBU, и FIS до сих пор стоят на позиции, что им и так хорошо без нас. Все говорят: да, может, есть шансы на Олимпиаду, но мы все понимаем, что нет никакой квоты»

Кирилл Бажин назвал маловероятным допуск российских биатлонистов на турниры.

На данный момент россияне отстранены от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Буквально в конце декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до отбора на Олимпийские игры в Милане. Как думаете, это хороший знак для других зимних видов спорта?

– Конечно, это положительный момент. Но буквально только что я прочитал последнее заявление от FIS: у них спросили, мол, вот начали фигуристов и конькобежцев допускать, вы думаете об этом? Они сказали, что им ни российские спортсмены, ни белорусские, ни их тренеры не интересны, и они пока ни при каких условиях не рассматривают допуск на соревнования под своей эгидой. И IBU, и FIS до сих пор стоят на позиции, что им и так хорошо без нас.

– У вас нет надежды, что в ближайшем будущем они поменяют мнение?

– Честно, нет. Мы все понимаем, что просто так не будет допуска, особенно, мне кажется, биатлонистов. Конечно, у меня есть вопрос, почему лыжников не пускают, про биатлон больше понятно. Но в ближайшее время маловероятно, что нас допустят туда. Все говорят: да, может, есть какие-то шансы на Олимпиаду, но мы все понимаем, что у нас нет никакой квоты.

Очень многое будет зависеть от нашего правительства, от Союза биатлонистов России (СБР), от того, какие диалоги они будут вести, чтобы мы не проигрывали свою квоту, которая была раньше, – шесть человек.

Нас просто отстранили, и, если нам еще квоту обрежут, представьте просто: в первый год – два человека поедут, на следующий – три-четыре. Это сколько сезонов нам придется убить, чтобы вернуть большую квоту? Конечно, хочется верить в лучшее, что что-то изменится, что наше правительство сделает так, чтобы политика не влияла на спорт, – сказал биатлонист Бажин .