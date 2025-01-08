Действующая обладательница Кубка мира Виттоцци пропустит остаток сезона: «Мы решили не форсировать возвращение, перенеся фокус на Олимпиаду-2026»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит остаток сезона.

Спортсменка не выступала с начала сезона из-за проблем со спиной.

«В начале сезона я испытывала энтузиазм и желание по-прежнему быть лидером. К сожалению, проблема, с которой я столкнулась в важный момент подготовки, вынудила меня остановиться, и когда я снова начала тренироваться с большей интенсивностью, мое тело оказалось не в состоянии справляться с нагрузками, несмотря на то, что тренеры предложили более легкую программу.

Поэтому мы решили не форсировать возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу следующие месяцы тренировок, перенеся фокус на Олимпиаду-2026, которая является главной целью этого четырехлетнего периода», – сказала Виттоцци .

Итальянка выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне-2023/24.