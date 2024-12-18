Виттоцци о проблемах со спиной: «Делаю все возможное, чтобы вернуться к хорошему самочувствию и заниматься любимым делом»

Лиза Виттоцци высказалась о пропуске соревнований из-за проблем со спиной.

«Привет всем 🙋 🏽 ♀ ️

Я отсутствовала некоторое время, но, как вы знаете, это были очень тяжелые два месяца для моего здоровья.

Было нелегко принять решение отказаться от гонок и, прежде всего, смириться с этим, но на этот раз мне пришлось прислушаться к своему телу.

Я делаю все возможное, чтобы вернуться к хорошему самочувствию и заниматься любимым делом 🎯

Спасибо тем, кто был рядом со мной, поддерживал и утешал в течение этих месяцев ♥️

До скорой встречи 💪 🏽», – написала итальянская биатлонистка.