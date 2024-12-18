Виттоцци о проблемах со спиной: «Делаю все возможное, чтобы вернуться к хорошему самочувствию и заниматься любимым делом»
Лиза Виттоцци высказалась о пропуске соревнований из-за проблем со спиной.
«Привет всем 🙋 🏽 ♀ ️
Я отсутствовала некоторое время, но, как вы знаете, это были очень тяжелые два месяца для моего здоровья.
Было нелегко принять решение отказаться от гонок и, прежде всего, смириться с этим, но на этот раз мне пришлось прислушаться к своему телу.
Я делаю все возможное, чтобы вернуться к хорошему самочувствию и заниматься любимым делом 🎯
Спасибо тем, кто был рядом со мной, поддерживал и утешал в течение этих месяцев ♥️
До скорой встречи 💪 🏽», – написала итальянская биатлонистка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Лизы Виттоцци
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем