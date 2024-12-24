Дмитрий Губерниев: «В политику вообще не рвусь. Мне неоднократно на очень высоком уровне предлагали стать депутатом, но я каждый раз отказывался»

Дмитрий Губерниев рассказал, как ему предлагали стать депутатом Госдумы.

– В соцсетях и эфирах ты рассказываешь не только про стадионы и великих спортсменов, о которых забывают, но и про грязные улицы, ямы на дорогах и убитые гостиницы. Готов стать советником еще и в социальной сфере?

– В политику вообще не рвусь. Мне неоднократно на очень высоком уровне предлагали стать депутатом – Госдума, Мособлдума, Мосгордума. Но я каждый раз отказывался. Ведь помимо того, что я советник (Губерниев ранее стал советником министра спорта России – Спортс’’), я еще и осел из бременских музыкантов. Люблю то, чем занимаюсь, и, надеюсь, буду заниматься этим впредь.

– Как в советах министру ты планируешь отделять личное от общего?

– В личных целях я использую статус публичного человека. Ведь я председатель и твердый член СЕКСа – Сходненского единого комментаторского союза.

Если я приезжаю куда-то и есть возможность людям помочь – делаю это. Вот написал у себя в телеге, что улицы в Чайковском не убирают. И там последовала очень быстрая и правильная реакция. Власть хороша, когда она быстро реагирует и реагирует правильно.

Некоторые начинают звонить моим начальникам или даже начальникам моих начальников. Сейчас у нас кругом звонари. Но умные люди во власти просто сразу решают проблему. А дальше мы встречаемся, ударяем по рукам и договариваемся работать вместе, следить, чтобы все было хорошо. Я же все-таки журналист. А мы – представители четвертой власти, – сказал комментатор Губерниев в интервью Спортсу’’.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает