  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира в карьере, у Лагрейда 43-й подиум, у Клода – 4-й
0

Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира в карьере, у Лагрейда 43-й подиум, у Клода – 4-й

Норвежец Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира по биатлону в карьере.

Сегодня Бо выиграл золото в спринте на этапе в Хохфильцене. Для него это 130-я награда Кубка мира (86-24-20). 

Вторым финишировал еще один норвежец Стурла Лагрейд, у него 43-й подиум на КМ (13-17-13). 

Бронзу завоевал француз Фабьен Клод, он поднимется на пьедестал почета четвертый раз (0-1-3). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoХохфильцен
logoФабьен Клод
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Лагрейд – 2-й, Фабьен Клод – 3-й
3230 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Перро вышел в лидеры, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо опустился на 3-е место
148 декабря, 14:17
⚡️ Кубок мира. Перро выиграл масс-старт, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й, Тарьей Бо – 7-й, Йоханнес Бо – 9-й
848 декабря, 14:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
⚡️ Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Лагрейд – 2-й, Фабьен Клод – 3-й
3230 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
14сегодня, 13:00
Пройс одержала вторую победу в карьере, у Шово – второй личный подиум, у Кноттен – четвертый
3сегодня, 12:49
Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность
5сегодня, 12:31
❄️ Кубок мира. Пройс выиграла спринт, Шово – 2-я, Кноттен – 3-я
68сегодня, 11:50
Дюков, Майгуров, Сихарулидзе, Третьяк, Тарпищев вошли в исполком ОКР
20сегодня, 11:16
Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
4сегодня, 04:59
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
15сегодня, 04:58
«Выборка лишний раз говорит, что Россия – неспортивная страна. Россиян сейчас волнует совсем другое». Губерниев об опросе ВЦИОМ
79вчера, 21:02
«Надо пожелать Логинову оптимизма и веры в себя. Видимо, он субъективно оценивал свою форму». Ишмуратова о биатлонисте
вчера, 20:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
сегодня, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
сегодня, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
2вчера, 12:07
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
8 декабря, 15:03
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
16 декабря, 18:10
Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й
6 декабря, 17:06
Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
26 декабря, 09:09
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
6 декабря, 04:40
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Рекомендуем