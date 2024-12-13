Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира в карьере, у Лагрейда 43-й подиум, у Клода – 4-й
Норвежец Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира по биатлону в карьере.
Сегодня Бо выиграл золото в спринте на этапе в Хохфильцене. Для него это 130-я награда Кубка мира (86-24-20).
Вторым финишировал еще один норвежец Стурла Лагрейд, у него 43-й подиум на КМ (13-17-13).
Бронзу завоевал француз Фабьен Клод, он поднимется на пьедестал почета четвертый раз (0-1-3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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