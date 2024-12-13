Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира в карьере, у Лагрейда 43-й подиум, у Клода – 4-й

Норвежец Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира по биатлону в карьере.

Сегодня Бо выиграл золото в спринте на этапе в Хохфильцене . Для него это 130-я награда Кубка мира (86-24-20).

Вторым финишировал еще один норвежец Стурла Лагрейд , у него 43-й подиум на КМ (13-17-13).

Бронзу завоевал француз Фабьен Клод , он поднимется на пьедестал почета четвертый раз (0-1-3).