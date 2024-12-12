Дмитрий Губерниев: «В биатлонном мире нас многие ждут, но у них нет права голоса. Подождем, когда нас позовут те, кто имеет право голоса»

Дмитрий Губерниев заявил, что в биатлонном мире многие ждут возвращения россиян.

«В биатлонном мире нас многие ждут, но те, кто ждет, права голоса не имеют. Поэтому подождем, когда нас позовут те, кто имеет право голоса.

К нам нормально будут относиться. Все к нам относятся нормально – смотрите на пловцов. Идиоты придумали, что где-то внутри болельщики или спортсмены будут к нам ненормально относиться. Может, кто-то и будет, но в целом спортсмены относятся друг к другу с уважением.

А потом сейчас какой толк говорить о нашем возвращении. А вот если мы вернемся... А если будет огромный ядерный взрыв, то мы никуда не вернемся. Но мы всегда готовы, как пионеры, а особенно я готов, как Гагарин и Титов. Это разговоры в пользу бедных. Мы готовы, но не мы принимаем решение.

Естественно, пауза скажется на спортсменах, потому что по-другому быть не может», – сказал Губерниев.