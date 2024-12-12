Дмитрий Губерниев: «В биатлонном мире нас многие ждут, но у них нет права голоса. Подождем, когда нас позовут те, кто имеет право голоса»
«В биатлонном мире нас многие ждут, но те, кто ждет, права голоса не имеют. Поэтому подождем, когда нас позовут те, кто имеет право голоса.
К нам нормально будут относиться. Все к нам относятся нормально – смотрите на пловцов. Идиоты придумали, что где-то внутри болельщики или спортсмены будут к нам ненормально относиться. Может, кто-то и будет, но в целом спортсмены относятся друг к другу с уважением.
А потом сейчас какой толк говорить о нашем возвращении. А вот если мы вернемся... А если будет огромный ядерный взрыв, то мы никуда не вернемся. Но мы всегда готовы, как пионеры, а особенно я готов, как Гагарин и Титов. Это разговоры в пользу бедных. Мы готовы, но не мы принимаем решение.
Естественно, пауза скажется на спортсменах, потому что по-другому быть не может», – сказал Губерниев.
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