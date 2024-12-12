Александр Касперович: «Много общаюсь с зарубежными тренерами, все они ждут, когда мы вернемся, и мечтают обыграть сборную России»

Касперович заявил, что зарубежные тренеры ждут возвращения сборной России.

«Конечно, мы следим за всей спортивно-политической обстановкой. Хотим и мечтаем, чтобы мы вернулись во всех категориях. Но тут многое зависит от международной федерации. Знаю, что СБР много работает, находится в контактах с ней. Надеюсь, нас допустят до Олимпиады . Если не полным составом, то хотя бы молодежным. Это уже будет огромным прорывом.

Я много общаюсь с зарубежными тренерами, все они ждут, когда мы вернемся, и мечтают обыграть сборную России. Пересматриваю международные старты прошлых лет – вот это было неповторимое зрелище. Мечтаю о том, чтобы успеть на своем веку увидеть подобное снова», – сказал тренер Александр Касперович .