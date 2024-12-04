Кубок IBU. Бене победила в индивидуальной гонке, Ойгард – 2-я, Бертран – 3-я
Француженка Камиль Бене выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU.
2-й этап
Гейло, Норвегия
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Камиль Бене (Франция) – 44.41,3 (0)
2. Марит Ойгард (Норвегия) – 42,2 (1)
3. Фани Бертран (Франция) – 55,9 (0)
4. Сири Скар (Норвегия) – 56,7 (1)
5. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.05,6 (2)
6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.17,2 (3)
7. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.25,1 (2)
8. София Шнайдер (Германия) – 1.28,1 (1)
9. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.29,8 (2)
10. Бенита Пайффер (Канада) – 1.31,1 (1)
11. Марит Скуган (Норвегия) – 1.52,6 (1)
12. Эмили Диксон (Канада) – 2.18,9 (0)...
19. Каролине Эрдал (Норвегия) – 3.26,2 (4)...
22. Ида Лиен (Норвегия) – 3.42,1 (5)...
25. Пола Боте (Франция) – 3.59,9 (5)...
67. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 10.44,0 (9)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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