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Кубок IBU. Бене победила в индивидуальной гонке, Ойгард – 2-я, Бертран – 3-я

Француженка Камиль Бене выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Камиль Бене (Франция) – 44.41,3 (0)

2. Марит Ойгард (Норвегия) – 42,2 (1)

3. Фани Бертран (Франция) – 55,9 (0)

4. Сири Скар (Норвегия) – 56,7 (1)

5. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.05,6 (2)

6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.17,2 (3)

7. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.25,1 (2)

8. София Шнайдер (Германия) – 1.28,1 (1)

9. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.29,8 (2)

10. Бенита Пайффер (Канада) – 1.31,1 (1)

11. Марит Скуган (Норвегия) – 1.52,6 (1)

12. Эмили Диксон (Канада) – 2.18,9 (0)...

19. Каролине Эрдал (Норвегия) – 3.26,2 (4)...

22. Ида Лиен (Норвегия) – 3.42,1 (5)...

25. Пола Боте (Франция) – 3.59,9 (5)...

67. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 10.44,0 (9)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок IBU
результаты
индивидуальная гонка (жен)
logoИда Лиен
Марит Скуган
logoсборная Норвегии жен
Сири Скар
logoсборная Италии жен
logoКаролине Эрдал
Фани Бертран
Эмма Нильссон
Ханна Кебингер
Пола Боте
logoХло Шевалье
logoсборная Австрии жен
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Марлен Фихтнер
Беатриче Трабукки
Йоханна Скоттхайм
Рагнхильд Фемстейневик
logoАнастасия Кузьмина
София Шнайдер
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Словакии жен
Анна Андексер
Камиль Бене
logoАнна Вайдель
Марит Ойгард
Вольдия Гальмас Полен
Бенита Пайффер
Эмили Диксон
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