Европейский вещательный союз не будет транслировать Кубок IBU в этом сезоне

Международный союз биатлонистов (IBU) и Европейский вещательный союз не будут показывать трансляции Кубка IBU в этом сезоне.

Об этом пишет Nordic Magazine. Речь идет о всех этапах соревнований: в Идре (Швеция), Гейло (Норвегия), Обертиллиахе (Австрия), Арбере (Германия), Брезно-Осрблье (Словакия), Риднау-валь-Риданна (Италия) и Отепя (Эстония).

Транслироваться будет только чемпионат Европы в Валь-Мартелло (Италия), результаты которого также идут в зачет Кубка IBU.

«IBU и Eurovision (телекоммуникационная сеть, управляемая Европейским вещательным союзом – Спортс’‘) приняли решение больше не транслировать Кубок IBU, а вернуться к цифровому освещению, публикуя основные моменты и репортажи. Это представляется более эффективным», – сообщили в отделе коммуникаций IBU, отвечая на вопрос Nordic Magazine.

Первый этап Кубка IBU стартует 28 ноября в Идре. Еще через два дня также начнутся соревнования на Кубке мира.

Российские биатлонисты на данный момент не допускаются к участию в Кубке IBU и Кубке мира.