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Тандревольд считает важным фэйр-плей в биатлоне: «Есть большая разница между желанием победить, желанием сделать все возможное и желанием превзойти других»

Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о значимости фэйр-плей в биатлоне.

– Как разграничить дружбу и соперничество на трассе?

– Есть большая разница между желанием победить, желанием сделать все возможное и желанием превзойти других. Да, я соревнуюсь со своими друзьями, которые в то же время являются моими конкурентами. При этом никогда не желаю им проиграть, а хочу быть лучшей версией себя в конкретный день.

Когда спортсмены стремятся к одной и той же цели и по-доброму желают другим победы, это часто воспринимают превратно. Я с огромным уважением отношусь к соперницам, ведь прекрасно знаю, насколько усердно они трудятся.

Чемпионат мира лично для меня стал разочарованием, зато успех Жюлии Симон очень воодушевил. В этом и есть прелесть биатлона – все постоянно меняется, и нужно ценить хорошие моменты. И собственные, и своих друзей.

– Как ты готовилась к сезону? С кем больше всего общалась?

– Когда тебе грозит ушат помоев, важно, чтобы рядом были хорошие люди, ха-ха. В прошлом сезоне сложилось несколько экстремальных ситуаций, когда, как мне кажется, у моих тренеров был шанс узнать меня с новой стороны. Надеюсь, эти знания пригодятся нам в будущем – если у меня вновь снизится уверенность в себе, – сказала четырехкратная чемпионка мира из Норвегии Тандревольд.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции
logoЖюлия Симон
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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