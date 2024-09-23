Кентен Фийон-Майе: «На данный момент я очень доволен своей подготовкой. Она лучше, чем в последние два года»
Кентин Фийон-Майе оценил свою форму перед стартом нового сезона.
21 и 22 сентября Фийон-Майе участвовал в летнем чемпионате Франции, где занял третье место в спринте и второе в гонке преследования.
«На данный момент я очень доволен своей подготовкой. Она лучше, чем в последние два года – посмотрим, как будет в дальнейшем. В первую очередь это нужно подтвердить на Кубке мира в ноябре.
В подготовке я вернулся к хорошим показателям и теперь мне нужно вернуться с еще лучшими на Кубок мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по биатлону.
КМ стартует 30 ноября в финском Контиолахти.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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