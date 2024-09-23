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Кентен Фийон-Майе: «На данный момент я очень доволен своей подготовкой. Она лучше, чем в последние два года»

Кентин Фийон-Майе оценил свою форму перед стартом нового сезона.

21 и 22 сентября Фийон-Майе участвовал в летнем чемпионате Франции, где занял третье место в спринте и второе в гонке преследования.

«На данный момент я очень доволен своей подготовкой. Она лучше, чем в последние два года – посмотрим, как будет в дальнейшем. В первую очередь это нужно подтвердить на Кубке мира в ноябре.

В подготовке я вернулся к хорошим показателям и теперь мне нужно вернуться с еще лучшими на Кубок мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по биатлону.

КМ стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
logoсборная Франции
летний биатлон
чемпионат Франции
logoКентен Фийон-Майе
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