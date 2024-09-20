Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком канале ZDF.
Херманн-Вик – олимпийская чемпионка Пекина-2022, двукратная чемпионка мира по биатлону. Завершила карьеру после сезона-2022/23.
Работать на телевидении она будет с двукратной олимпийской чемпионкой Лаурой Дальмайер.
«В предстоящем сезоне мы вместе как эксперты по биатлону проанализируем для вас гонки на ZDF.
Мы вместе добивались успеха на трассе. А теперь с нетерпением ждем возможности своим опытом. Это сотрудничество обещает предоставить зрителям не только экспертный анализ, но и личное понимание динамики спорта», – написала Дальмайер в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Merkur
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