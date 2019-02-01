«Рождественская гонка». Ульсбю-Ройселанн и Кристиансен выиграли, Дальмайер и Наврат – 2-е, Елисеев и Юрлова – 10-е

28 декабря в немецком Гельзенкирхене прошла биатлонная «Рождественская гонка».
Доротея Вирер и Лукас Хофер выиграли масс-старт, Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен – гонку преследования.
Россияне Екатерина Юрлова и Матвей Елисеев стали последними в обеих гонках.
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 32.16,9 (6)
2. Лаура Дальмайер – Филипп Наврат (Германия) – 4,5 (2)
3. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина) – 12,0 (3)
4. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,6 (5)
5. Анаис Бескон – Антонин Гигонна (Франция) – 26,1 (4)
6. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария) – 36,2 (6)
7. Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия) – 44,9 (4)
8. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 48,4 (8)
9. Дениз Херрман – Бенедикт Долль (Германия) – 1.08,7 (4)
10. Екатерина Юрлова – Матвей Елисеев (Россия) – 1.43,9 (5)
Гонка преследования
1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32.40,9 (2)
2. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина) – 25,7 (3)
3. Анаис Бескон – Антонин Гигонна (Франция) – 32,5 (5)
4. Лаура Дальмайер – Филипп Наврат (Германия) – 33,1 (5)
5. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 1.03,4 (9)
6. Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.03,9 (7)
7. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.04,3 (8)
8. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,5 (8)
9. Дениз Херрман – Бенедикт Долль (Германия) – 1.48,2 (7)
10. Екатерина Юрлова – Матвей Елисеев (Россия) – 2.50,1 (8)