«Рождественская гонка». Ульсбю-Ройселанн и Кристиансен выиграли, Дальмайер и Наврат – 2-е, Елисеев и Юрлова – 10-е

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28 декабря в немецком Гельзенкирхене прошла биатлонная «Рождественская гонка». 

Доротея Вирер и Лукас Хофер выиграли масс-старт, Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен – гонку преследования.

Россияне Екатерина Юрлова и Матвей Елисеев стали последними в обеих гонках.

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 32.16,9 (6)

2. Лаура Дальмайер – Филипп Наврат (Германия) – 4,5 (2)

3. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина) – 12,0 (3)

4. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,6 (5)

5. Анаис Бескон – Антонин Гигонна (Франция) – 26,1 (4)

6. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария) – 36,2 (6)

7. Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия) – 44,9 (4)

8. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 48,4 (8)

9. Дениз Херрман – Бенедикт Долль (Германия) – 1.08,7 (4)

10. Екатерина Юрлова – Матвей Елисеев (Россия) – 1.43,9 (5)

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32.40,9 (2)

2. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина) – 25,7 (3)

3. Анаис Бескон – Антонин Гигонна (Франция) – 32,5 (5)

4. Лаура Дальмайер – Филипп Наврат (Германия) – 33,1 (5)

5. Доротея ВирерЛукас Хофер (Италия) – 1.03,4 (9)

6. Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.03,9 (7)

7. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.04,3 (8)

8. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,5 (8)

9. Дениз Херрман – Бенедикт Долль (Германия) – 1.48,2 (7)

10. Екатерина Юрлова – Матвей Елисеев (Россия) – 2.50,1 (8)

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