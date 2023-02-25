«Если он назвал это третьим составом, я точно не соглашусь. Это звучит дерзко». Дальмайер о критике Бьорндалена в адрес сборной Германии

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии Бенедикт Долль Лаура Дальмайер Роман Реес Дениз Херманн-Вик София Шнайдер Филипп Наврат Биатлон

Лаура Дальмайер назвала дерзкой критику Бьорндалена в адрес сборной Германии.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе немецкие биатлонисты София Шнайдер и Филипп Наврат заняли шестое место в сингл-миксте. Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал решение выставить на гонку «третий состав», а тренер сборной Германии Марк Кирхнер в свою очередь назвал слова норвежца «неуважением к спортсменам».

– Я не слышала этих слов напрямую, но мне об этом говорили. Если он назвал это «третьим составом Германии», я точно не соглашусь – на самом деле, для меня это звучит дерзко.

– Но ведь это был не лучший состав на тот момент?

– Если судить индивидуально, то София была лучшим выбором, чем Дениз (Херманн-Вик), у которой были проблемы со спиной. Если нет гарантий, что вы будете в лучшей форме, то разумнее уступить место другому спортсмену. 

Филипп Наврат бежал очень здорово, и у него есть большой опыт. Какие были альтернативы? Бенни Доллю пришлось нелегко на протяжении всего чемпионата мира.

Роман Реес уже проявлял себя здорово в гонках, но не лучшим образом в Оберхофе. Мы также знаем о трудностях Йоханнеса Кюна на стрельбе. Есть разные варианты состава, но не думаю, что было плохим решением позволить Филиппу выступить, – заявила бывшая немецкая биатлонистка.

«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
чемпион на диване
Домрачева на него дурно повлияла, растерял всё европейскую тактичность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Судя по количеству комментариев со стороны всполошившихся немцев, Бьорндален попал в точку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
Дак за исключением тетки, там и так сплошной третий состав. Выбирать реально было не из кого. Досиделись в бункере.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий