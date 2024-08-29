Виктор Майгуров: «Заканчивая одну Олимпиаду, мы начинаем подготовку к следующей, в том числе к Милану-2026. Все нацелено на главные старты»

Глава Союза биатлонистов России рассказал о подготовке к Олимпиаде-2026

Зимние соревнования пройдут в Милане и Кортина‑д’Амецццо. На данный момент российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных стартов.

– Есть ли мысли о подготовке к Олимпийским играм в Милане?

– Заканчивая одну Олимпиаду, мы начинаем подготовку к следующей. В том числе к Милану. Мы третий год работаем с теми, кто может выступить и на ОИ‑2030. Эту идею не оставляем. Все нацелено на выступление на главных стартах, – ответил Майгуров .

– У нас так же. Как только одна Олимпиада закончилась, готовимся к следующей… Но есть проблема – высокогорье. Тренируемся, однако на данный момент ничего не загадываем, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .