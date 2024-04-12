Анна Сола: «Я сильно расстроилась в Златоусте, как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло»

Теги сборная Беларуси жен Анна Сола Спорт-Экспресс Кубок Содружества Биатлон

Белоруска Анна Сола поделилась впечатлениями от финала Кубка Содружества.

Сегодня Сола одержала победу в женском спринте. 

— Флаг, гимн, призовые — все есть на Кубке Содружества в Мурманске.

— Да, все сложилось.

— Насколько это добавляет мотивации?

— Когда выходишь на старт, то об этом не думаешь. Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте (на Спартакиаде), как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло.

— Не обидно, что в этом сезоне стало меньше этапов Кубка Содружества?

— Конечно, хотелось бы, чтобы таких стартов было побольше. Но, с другой стороны, хорошо, что вообще есть старты. Для нас очень важно соревноваться.

— Нет ли чувства ответственности, что в женских гонках ты, по сути, одна за всех? Другие белорусские биатлонистки еще не на твоем уровне, Динара Смольская пока набирает форму после беременности.

— Я бы так не сказала, что придает дополнительную ответственность. Я веду свою гонку. Делаю все, что от меня зависит. Конечно, хотелось бы, чтобы росла какая-то замена. Даже в плане тренировок было бы проще, интереснее, если бы были сильные девчонки. Надеюсь, что найдутся те, кто будет составлять нам конкуренцию в стране.

— Слышал, что белорусы часто ездят в Мурманск на сборы. Знакома ли ты с этим стадионом?

— Я здесь была в 2013 году, но в январе. Тут было очень холодно и очень темно. Все остальное подзабылось. Поэтому приезжала, как в первый раз. Тем более по биатлонному кругу до этого вообще не каталась, — сказала Сола. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий