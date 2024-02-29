Сливко о равенстве очков с Гореевой в Кубке России-2022/23: «Победу отдали ей, но это было нечестно и несправедливо. Нужно было наградить нас обеих»

Сливко назвала несправедливой победу Гореевой в Кубке России в прошлом сезоне.

и набрали одинаковое количество очков в общем зачете Кубка России в сезоне-2022/23, но первое место заняла Гореева, так как у нее было больше побед.

С 29 февраля по 3 марта проходит финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе.

– Вы 23 очка проигрываете в зачете Кубка России. Отыгрывается ли такой отрыв?

– Думаю, что отыгрывается. Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание.

– Как бороться с Шевченко, которая на Спартакиаде всех победила?

– Я настроена на борьбу и буду бороться. Запомнила прошлогодний поступок и готова ответить.

– Сможете освежить тот поступок для тех, кто не помнит?

– В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения. Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих, – сказала Сливко.