Сливко о равенстве очков с Гореевой в Кубке России-2022/23: «Победу отдали ей, но это было нечестно и несправедливо. Нужно было наградить нас обеих»
Сливко назвала несправедливой победу Гореевой в Кубке России в прошлом сезоне.
Виктория Сливко и Анастасия Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете Кубка России в сезоне-2022/23, но первое место заняла Гореева, так как у нее было больше побед.
С 29 февраля по 3 марта проходит финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе.
– Вы 23 очка проигрываете Наталии Шевченко в зачете Кубка России. Отыгрывается ли такой отрыв?
– Думаю, что отыгрывается. Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание.
– Как бороться с Шевченко, которая на Спартакиаде всех победила?
– Я настроена на борьбу и буду бороться. Запомнила прошлогодний поступок и готова ответить.
– Сможете освежить тот поступок для тех, кто не помнит?
– В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения. Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих, – сказала Сливко.
Но сама по себе логика решения понятна. Критерий "больше первых мест" выглядит весьма логично.