Сливко о равенстве очков с Гореевой в Кубке России-2022/23: «Победу отдали ей, но это было нечестно и несправедливо. Нужно было наградить нас обеих»

Теги сборная России жен Кубок России Виктория Сливко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Сливко назвала несправедливой победу Гореевой в Кубке России в прошлом сезоне.

Виктория Сливко и Анастасия Гореева набрали одинаковое количество очков в общем зачете Кубка России в сезоне-2022/23, но первое место заняла Гореева, так как у нее было больше побед.

С 29 февраля по 3 марта проходит финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе.

– Вы 23 очка проигрываете Наталии Шевченко в зачете Кубка России. Отыгрывается ли такой отрыв?

– Думаю, что отыгрывается. Я настроена на то, чтобы отыграть это отставание.

– Как бороться с Шевченко, которая на Спартакиаде всех победила?

– Я настроена на борьбу и буду бороться. Запомнила прошлогодний поступок и готова ответить.

– Сможете освежить тот поступок для тех, кто не помнит?

– В прошлом сезоне Кубка России я набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, тогда победу отдали ей, потому что у нее было больше первых мест. Но на самом деле я такого правила нигде не видела, это придумали за минуту до награждения. Считаю, что это было нечестно и несправедливо, нас нужно было наградить обеих, – сказала Сливко.

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6 комментариев
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Если правила действительно не было, то это беспредел какой-то. Тупо лишили человека заслуженного золота.

Но сама по себе логика решения понятна. Критерий "больше первых мест" выглядит весьма логично.
+15
-2
+13
Согласен,кстати
+7
-3
+4
По- моему всё справедливо, у кого больше побед, тот и победитель!
+6
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+3
зарешали по футбольному...
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0
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Понеслась
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0
Все справедливо было и честно!
+2
-2
0
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