На ВДНХ открыли экспозицию «Аллея славы» в честь 10-летнего юбилея Олимпиады-2014 в Сочи

Теги Сочи-2014 Александр Легков Игорь Левитин Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Алексей Волков Дмитрий Малышко Биатлон

На ВДНХ открыли экспозицию «Аллея славы» в честь 10-летнего юбилея Сочи-2014.

Во время торжественной церемонии прошла закладка медалей, в которой поучаствовали олимпийские чемпионы Сочи: Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Александр Легков, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

Спортсмены лично разместили свои награды в свои стелы.

«Выставку «Россия» уже посетили шесть миллионов человек, и теперь гости смогут своими глазами увидеть эти медали, награды и даже сфотографироваться с ними. От имени фонда поддержки олимпийцев хочу выразить слова поддержки и благодарности тем, кто после окончания своего соревновательного пути остался в сфере, связал с ней свою жизнь.

Многие продолжают работать на благо развития спорта в федерациях, общественных организациях, образовательных центрах, многие работают тренерами, наставниками. Это отличная практика, когда ваша деятельность продолжает приносить пользу людям и особенно детям», – сказал помощник президента России Игорь Левитин.

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13 комментариев
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Экспонат «дырка в стене» представлен?
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+24
Стенд Родченкова будет?
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На этой аллее должны быть фальшивые розетки по всей длине
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Эритерийский стыд
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А вместо чая и соков там подают коктейль.
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"Аллея допинга" - самое подходящее название было бы
+4
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Дед Селянне там изображён?
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Ответ Юркин Клоп
Экспонат «дырка в стене» представлен?
Которую Равшан и Джамшут делали, чтобы подглядывать за спортсменками в душе.
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Прекрасная была олимпиада!
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