На ВДНХ открыли экспозицию «Аллея славы» в честь 10-летнего юбилея Олимпиады-2014 в Сочи

На ВДНХ открыли экспозицию «Аллея славы» в честь 10-летнего юбилея Сочи-2014.

Во время торжественной церемонии прошла закладка медалей, в которой поучаствовали олимпийские чемпионы : , , , и Алексей Волков.

Спортсмены лично разместили свои награды в свои стелы.

«Выставку «Россия» уже посетили шесть миллионов человек, и теперь гости смогут своими глазами увидеть эти медали, награды и даже сфотографироваться с ними. От имени фонда поддержки олимпийцев хочу выразить слова поддержки и благодарности тем, кто после окончания своего соревновательного пути остался в сфере, связал с ней свою жизнь.

Многие продолжают работать на благо развития спорта в федерациях, общественных организациях, образовательных центрах, многие работают тренерами, наставниками. Это отличная практика, когда ваша деятельность продолжает приносить пользу людям и особенно детям», – сказал помощник президента России Игорь Левитин.