Самуэльссон, Понсилуома, сестры Оберг, Брурссон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ, Стина Нильссон выступит на Евро
Назван предварительный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира.
Соревнования пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место. На данный момент в шведском составе еще не определены два места среди мужчин.
Стина Нильссон не вошла в женскую заявку и 24-28 января выступит на чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрбли.
Сборная Швеции
Женщины
Эльвира Оберг
Линн Перссон
Анна Магнуссон
Муна Брурссон
Ханна Оберг
Мужчины
Мартин Понсилуома
Себастьян Самуэльссон
Йеспер Нелин