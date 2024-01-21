Самуэльссон, Понсилуома, сестры Оберг, Брурссон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ, Стина Нильссон выступит на Евро

Теги сборная Швеции сборная Швеции жен Линн Перссон Ханна Оберг Муна Брурссон Стина Нильссон Анна Магнуссон Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Эльвира Оберг Биатлон

Назван предварительный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира.

 

Соревнования пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место. На данный момент в шведском составе еще не определены два места среди мужчин.

Стина Нильссон не вошла в женскую заявку и 24-28 января выступит на чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрбли.

 

Сборная Швеции

Женщины

Эльвира Оберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Ханна Оберг

Мужчины

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Йеспер Нелин

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