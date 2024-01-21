Самуэльссон, Понсилуома, сестры Оберг, Брурссон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ, Стина Нильссон выступит на Евро

Назван предварительный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира.

Соревнования пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место. На данный момент в шведском составе еще не определены два места среди мужчин.

Стина Нильссон не вошла в женскую заявку и 24-28 января выступит на чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрбли.

Сборная Швеции

Женщины

Эльвира Оберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Ханна Оберг

Мужчины

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Йеспер Нелин