Кубок мира. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в укороченной индивидуальной гонке, Йоханнес Бо уступил 24 секунды

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Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в укороченной индивидуальной гонке в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33.03,3

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24,3

3. Лукас Хофер (Италия) – 26,6

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33,8

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 34,5

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,8

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 42,8

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 43,5

Скорострельность 

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.29,1 (2)

2. Виктор Брандт (Швеция) – 1.31,5 (2)

3. Симон Эдер (Австрия) – 1.33,2 (2)

4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.33,7 (1)

5. Миха Довжан (Словения) – 1.34,1 (3)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,5 (4)...

36. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.52,2 (2)...

68. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.06,3 (0)...

74. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.07,6 (2)

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4 комментария
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Ничего себе, как Кюн медленно стрелял!
Но по итогу оправдано.
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Ответ ARAMIS777
Ничего себе, как Кюн медленно стрелял! Но по итогу оправдано.
Он всегда медленно стреляет
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Пенсионер Хофер лихо разогнался у себя дома. Он вроде тренируется со шведами.
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Дале финишный суперкруг даже в горах может делать!
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