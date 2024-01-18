Кубок мира. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в укороченной индивидуальной гонке, Йоханнес Бо уступил 24 секунды
Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в укороченной индивидуальной гонке в Антхольце.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 33.03,3
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24,3
3. Лукас Хофер (Италия) – 26,6
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33,8
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 34,5
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,8
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 42,8
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 43,5
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.29,1 (2)
2. Виктор Брандт (Швеция) – 1.31,5 (2)
3. Симон Эдер (Австрия) – 1.33,2 (2)
4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 1.33,7 (1)
5. Миха Довжан (Словения) – 1.34,1 (3)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.35,5 (4)...
36. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.52,2 (2)...
68. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.06,3 (0)...
74. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.07,6 (2)
Но по итогу оправдано.