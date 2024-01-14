Михаил Шашилов: «Думаю, Миронова будет выступать в Ижевске. Постараюсь решить вопрос с допуском»
Биатлонистка Светлана Миронова может выступить на этапе Кубка России в Ижевске.
Об этом сообщил тренер Михаил Шашилов. Соревнования пройдут с 18 по 21 января.
– Миронова теперь с вами?
– Она никуда не уходила. Она из свердловской группы никуда не уходила. Да, была в поиске, что‑то искала. Поживаем – увидим.
– Дальше тренируется с вами?
– На данный момент да.
– В Ижевске будет выступать?
– Вопрос с допуском стоит. Думаю, что будет. Постараюсь решить вопрос с допуском.
– В целом она физически готова, чтобы выступать?
– Нет. Это будет тренировочный старт, чтобы надеть номер, чтобы понять вот это все. Все будет хорошо, – сказал Шашилов.