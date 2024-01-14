Михаил Шашилов: «Думаю, Миронова будет выступать в Ижевске. Постараюсь решить вопрос с допуском»

Теги Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова может выступить на этапе Кубка России в Ижевске.

Об этом сообщил тренер Михаил Шашилов. Соревнования пройдут с 18 по 21 января.

– Миронова теперь с вами?

– Она никуда не уходила. Она из свердловской группы никуда не уходила. Да, была в поиске, что‑то искала. Поживаем – увидим.

– Дальше тренируется с вами?

– На данный момент да.

– В Ижевске будет выступать?

– Вопрос с допуском стоит. Думаю, что будет. Постараюсь решить вопрос с допуском.

– В целом она физически готова, чтобы выступать?

– Нет. Это будет тренировочный старт, чтобы надеть номер, чтобы понять вот это все. Все будет хорошо, – сказал Шашилов.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стендап прочитает или с Юрловой парный конферанс, кто быстрее номер наденет, чтоб "понять вот это все"?!
+3
-1
+2
Ждем очередного интервью Светочки.
+2
0
+2
Может, не надо...
+2
0
+2
Ответ maximus388
Стендап прочитает или с Юрловой парный конферанс, кто быстрее номер наденет, чтоб "понять вот это все"?!
А причем Юрлова? Юрлова приехала и бежит гонки,не надеется,что возьмут "просто так".13,15-не подиум,не" цветы",но тоже неплохо.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий