Виктор Майгуров: «Насколько я знаю, белорусы не будут участвовать в Спартакиаде. Это решение на уровне Минспорта»
Виктор Майгуров заявил, что белорусские биатлонисты могут пропустить Спартакиаду.
Соревнования по биатлону на Спартакиаде пройдут в феврале в Златоусте.
– Будут ли белорусы участвовать в Спартакиаде?
– Насколько я знаю, нет. Это решение на уровне Министерства спорта.
– Вы бы хотели, чтобы они там участвовали?
– Это не моя компетенция вообще, но я всегда за то, чтобы конкуренция была наивысшей. Возможно, в дальнейшем белорусы будут принимать участие во всех наших турнирах.
– Сами белорусы говорили о своем желании поехать в Златоуст?
– Таких разговоров не было, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.