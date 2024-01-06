Виктор Майгуров: «Насколько я знаю, белорусы не будут участвовать в Спартакиаде. Это решение на уровне Минспорта»

Виктор Майгуров заявил, что белорусские биатлонисты могут пропустить Спартакиаду.

Соревнования по биатлону на Спартакиаде пройдут в феврале в Златоусте.

– Будут ли белорусы участвовать в Спартакиаде?

– Насколько я знаю, нет. Это решение на уровне Министерства спорта.

– Вы бы хотели, чтобы они там участвовали?

– Это не моя компетенция вообще, но я всегда за то, чтобы конкуренция была наивысшей. Возможно, в дальнейшем белорусы будут принимать участие во всех наших турнирах.

– Сами белорусы говорили о своем желании поехать в Златоуст?

– Таких разговоров не было, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.