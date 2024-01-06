Виктор Майгуров: «Насколько я знаю, белорусы не будут участвовать в Спартакиаде. Это решение на уровне Минспорта»

Теги Спартакиада IBU Виктор Майгуров сборная Беларуси жен сборная Беларуси Министерство спорта России Биатлон

Виктор Майгуров заявил, что белорусские биатлонисты могут пропустить Спартакиаду.

Соревнования по биатлону на Спартакиаде пройдут в феврале в Златоусте.

– Будут ли белорусы участвовать в Спартакиаде?

– Насколько я знаю, нет. Это решение на уровне Министерства спорта.

– Вы бы хотели, чтобы они там участвовали?

– Это не моя компетенция вообще, но я всегда за то, чтобы конкуренция была наивысшей. Возможно, в дальнейшем белорусы будут принимать участие во всех наших турнирах.

– Сами белорусы говорили о своем желании поехать в Златоуст?

– Таких разговоров не было, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

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1 комментарий
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Тру-сы, под-лые тру-сы. Впрочем как всегда.
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