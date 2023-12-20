Виктор Майгуров: «В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение Путина о создании в Свердловской области центра для подготовки сборных РФ по биатлону»

Теги Союз биатлонистов России Владимир Путин Виктор Майгуров Антон Шипулин Евгений Куйвашев Михаил Шашилов Биатлон

Виктор Майгуров назвал Свердловскую область колыбелью биатлона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

«В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение президента России Владимира Путина о создании в Свердловской области спортивно‑тренировочного центра для подготовки сборных команд Российской Федерации по биатлону. Мы будем только рады появлению нового, отвечающего самым современным требованиям объекта для нашего вида спорта в этом регионе, который возглавляет большой поклонник биатлона Евгений Куйвашев.

Региональная федерация биатлона, которую возглавляет Антон Шипулин, принимает самое активное участие в проектировании центра. СБР, со своей стороны, обязательно будет планировать там учебно‑тренировочные мероприятия и соревнования самого высокого ранга.

Свердловская область – колыбель биатлона в нашей стране. Именно в Свердловске в 1957 году прошел первый чемпионат СССР по биатлону. Этот регион дал нам множество олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств, лидеров сборной страны. Эти традиции и сегодня продолжаются стараниями старшего тренера сборной России Михаила Шашилова и его соратников», – сказал глава СБР.

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1 комментарий
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Где бы ещё найти энтузиаста-поклонника любителя гладких лыж.Такой регион,а с лыжниками ,выступающими на более-менее высоком уровне - бледня-бледней.Вот прошли пол-часика назад разделка на 10км.с участием не только всех сильнейших лыжников России,а от Свердловской обл.один только Сысолятин,честь ему и хвала.А у женщин вообще не было ни одной представительности области .
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