Виктор Майгуров: «В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение Путина о создании в Свердловской области центра для подготовки сборных РФ по биатлону»
Виктор Майгуров назвал Свердловскую область колыбелью биатлона.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.
«В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение президента России Владимира Путина о создании в Свердловской области спортивно‑тренировочного центра для подготовки сборных команд Российской Федерации по биатлону. Мы будем только рады появлению нового, отвечающего самым современным требованиям объекта для нашего вида спорта в этом регионе, который возглавляет большой поклонник биатлона Евгений Куйвашев.
Региональная федерация биатлона, которую возглавляет Антон Шипулин, принимает самое активное участие в проектировании центра. СБР, со своей стороны, обязательно будет планировать там учебно‑тренировочные мероприятия и соревнования самого высокого ранга.
Свердловская область – колыбель биатлона в нашей стране. Именно в Свердловске в 1957 году прошел первый чемпионат СССР по биатлону. Этот регион дал нам множество олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств, лидеров сборной страны. Эти традиции и сегодня продолжаются стараниями старшего тренера сборной России Михаила Шашилова и его соратников», – сказал глава СБР.