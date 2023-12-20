Виктор Майгуров: «В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение Путина о создании в Свердловской области центра для подготовки сборных РФ по биатлону»

Виктор Майгуров назвал Свердловскую область колыбелью биатлона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

«В СБР с большим энтузиазмом восприняли поручение президента России Владимира Путина о создании в Свердловской области спортивно‑тренировочного центра для подготовки сборных команд Российской Федерации по биатлону. Мы будем только рады появлению нового, отвечающего самым современным требованиям объекта для нашего вида спорта в этом регионе, который возглавляет большой поклонник биатлона Евгений Куйвашев.

Региональная федерация биатлона, которую возглавляет , принимает самое активное участие в проектировании центра. СБР, со своей стороны, обязательно будет планировать там учебно‑тренировочные мероприятия и соревнования самого высокого ранга.

Свердловская область – колыбель биатлона в нашей стране. Именно в Свердловске в 1957 году прошел первый чемпионат СССР по биатлону. Этот регион дал нам множество олимпийских чемпионов, победителей и призеров мировых первенств, лидеров сборной страны. Эти традиции и сегодня продолжаются стараниями старшего тренера сборной России Михаила Шашилова и его соратников», – сказал глава .