Бажин о биатлоне в Екатеринбурге: «База «Динамо» застряла в 90‑х годах. Надеемся, что сделают новый комплекс»

Теги сборная России Владимир Путин Кирилл Бажин Биатлон

Кирилл Бажин надеется, что в Екатеринбурге создадут новый биатлонный комплекс.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту

«Ничего себе, я еще не слышал про это, но очень приятно. Сейчас учебно‑спортивная база «Динамо» находится в достаточно плачевном состоянии: гостиница очень старая, вакс‑кабины тоже пора менять. Надеемся, что тот, кто займется этим, будет с головой и руками. Сейчас база застряла в 90‑х годах.

Надеемся, что сделают новый комплекс, который сможет принимать соревнования уровня Кубка России и чемпионата России среди мужчин. Хочется побегать на домашнем стадионе. А то сейчас и детские соревнования практически все потеряли», – сказал биатлонист сборной Свердловской области.

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4 комментария
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Ответ LOL_LOL
Собирались же строить в Екб новый биатлонный комплекс на Московском тракте? Отменилось все в итоге?
Вот этот комплекс и будут строить, Шипулин начинал с выделения земли. А комплекс Динамо стрелки под себя уже переделали, Москва владеет им и зарабатывает на нем. Биатлон им побоку. Мин спорта не вмешивается.
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Надежда умирает последней, или, блажен, кто верует. Ждите.
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Ответ LOL_LOL
Собирались же строить в Екб новый биатлонный комплекс на Московском тракте? Отменилось все в итоге?
да нет наверное
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