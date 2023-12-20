Бажин о биатлоне в Екатеринбурге: «База «Динамо» застряла в 90‑х годах. Надеемся, что сделают новый комплекс»

Кирилл Бажин надеется, что в Екатеринбурге создадут новый биатлонный комплекс.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту

«Ничего себе, я еще не слышал про это, но очень приятно. Сейчас учебно‑спортивная база «Динамо» находится в достаточно плачевном состоянии: гостиница очень старая, вакс‑кабины тоже пора менять. Надеемся, что тот, кто займется этим, будет с головой и руками. Сейчас база застряла в 90‑х годах.

Надеемся, что сделают новый комплекс, который сможет принимать соревнования уровня Кубка России и чемпионата России среди мужчин. Хочется побегать на домашнем стадионе. А то сейчас и детские соревнования практически все потеряли», – сказал биатлонист сборной Свердловской области.