Анастасия Шевченко об успехе группы Шашилова в Уфе: «Повлияла морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились»

Анастасия Шевченко объяснила успех группы Шашилова на Кубке Содружества в Уфе.

В сегодняшней гонке преследования первое место заняла Тамара Дербушева, второе – Шевченко, третье – Ирина Казакевич.

– На финише плакала или мне показалось?

– Наверное, это слезы от мороза все-таки. Я счастлива, что так получилось. Смогла справиться с четырьмя рубежами.

– Тяжело было справиться?

– Во-первых, боковое солнце немножко смещает поправку. Плюс, как мне показалось, коврики немного скользкие. Все равно удалось справиться. На последнем рубеже сделала все, чтобы получился ноль.

– Волнения не было на последнем рубеже?

– Нет. Я себе говорю, что просто, Насть, сделай все, как ты умеешь на тренировке. Я встала спокойно и стрельнула.

– Объясни успехи свердловской команды в Уфе?

– Мне кажется, что это морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.

– В минус 40 в Тюмени тоже выходили на тренировку?

– Нет. Мы так не рискуем. В минус 25 стараемся не выходить. Все равно дает эффект на дыхательные пути. Мы занимались в зале и на станках делали работу, – сказала биатлонистка.

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