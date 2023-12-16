Анастасия Шевченко об успехе группы Шашилова в Уфе: «Повлияла морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились»
Анастасия Шевченко объяснила успех группы Шашилова на Кубке Содружества в Уфе.
В сегодняшней гонке преследования первое место заняла Тамара Дербушева, второе – Шевченко, третье – Ирина Казакевич.
– На финише плакала или мне показалось?
– Наверное, это слезы от мороза все-таки. Я счастлива, что так получилось. Смогла справиться с четырьмя рубежами.
– Тяжело было справиться?
– Во-первых, боковое солнце немножко смещает поправку. Плюс, как мне показалось, коврики немного скользкие. Все равно удалось справиться. На последнем рубеже сделала все, чтобы получился ноль.
– Волнения не было на последнем рубеже?
– Нет. Я себе говорю, что просто, Насть, сделай все, как ты умеешь на тренировке. Я встала спокойно и стрельнула.
– Объясни успехи свердловской команды в Уфе?
– Мне кажется, что это морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.
– В минус 40 в Тюмени тоже выходили на тренировку?
– Нет. Мы так не рискуем. В минус 25 стараемся не выходить. Все равно дает эффект на дыхательные пути. Мы занимались в зале и на станках делали работу, – сказала биатлонистка.
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может всем так нужно: съездить, побегать в мороз где-нибудь в Якутске и через две недели 😏 "рвать"...