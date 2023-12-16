Михаил Шашилов: «Все равно выпустят на международные старты, никуда не денутся. И придется бежать за гимн, за флаг»

Михаил Шашилов предположил, как его подопечные выступили бы на международной арене.

Сегодня в гонке преследования первое место заняла , второе – , третье – .

– На Кубке мира так же хорошо выступили бы?

– Вчерашние результаты были бы около десятки, сегодняшние где-то так же. Дальше тяжело оценить, потому что там надо быть, там надо работать, там не надо бояться, там надо бежать.

– Кто лучшая биатлонистка за календарный 2023 год?

– У нас все классные биатлонисты и биатлонистки. Собраться просто надо всем и понять, что мы делаем. Все равно же выпустят, никуда не денутся. И придется за гимн, за флаг, – сказал тренер.