Михаил Шашилов: «Все равно выпустят на международные старты, никуда не денутся. И придется бежать за гимн, за флаг»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Михаил Шашилов предположил, как его подопечные выступили бы на международной арене.

Сегодня в гонке преследования первое место заняла Тамара Дербушева, второе – Анастасия Шевченко, третье – Ирина Казакевич.

– На Кубке мира так же хорошо выступили бы?

– Вчерашние результаты были бы около десятки, сегодняшние где-то так же. Дальше тяжело оценить, потому что там надо быть, там надо работать, там не надо бояться, там надо бежать.

– Кто лучшая биатлонистка за календарный 2023 год?

– У нас все классные биатлонисты и биатлонистки. Собраться просто надо всем и понять, что мы делаем. Все равно же выпустят, никуда не денутся. И придется за гимн, за флаг, – сказал тренер. 

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2 комментария
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Конечно выпустят. Но Шашилова там точно не будет.
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Правильно говорит. Борьба за топ-10 на КМ. не более
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