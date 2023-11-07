Чемпиона Европы по биатлону Красимира Анева вывели из медикаментозной комы

Теги происшествия сборная Болгарии Красимир Анев Биатлон

Чемпиона Европы по биатлону Красимира Анева вывели из медикаментозной комы.

Ранее сообщалось, что бывшего болгарского биатлониста госпитализировали после того, как 1 ноября он выстрелил себе в живот.

О состоянии экс-спортсмена рассказал его тренер Георгий Фуртунов.

«Ему лучше, он уже очнулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, могу только сказать, что у него много проблем. И в личном плане, и в профессиональном, и в спортивном.

Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году... Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он поправится», – сказал Фуртунов.

По данным болгарского издания Telegraph, инцидент с Аневым связан с любовной драмой. По делу было возбуждено досудебное производство.

«Расследование находится на начальной стадии. Прорабатываются несколько версий. Проводятся следственные действия, ожидается назначение судебных экспертиз», – сообщила пресс-секретарь Военно-окружной прокуратуры Софии Евгения Деянова.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения

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1 комментарий

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Jesse Boy
дело твоё, жизнь тоже твоя, но зачем в живот-то? есть же более провереные и менее болезненные места.
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