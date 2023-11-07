Чемпиона Европы по биатлону Красимира Анева вывели из медикаментозной комы.

Ранее сообщалось, что бывшего болгарского биатлониста госпитализировали после того, как 1 ноября он выстрелил себе в живот.

О состоянии экс-спортсмена рассказал его тренер Георгий Фуртунов.

«Ему лучше, он уже очнулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, могу только сказать, что у него много проблем. И в личном плане, и в профессиональном, и в спортивном.

Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году... Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он поправится», – сказал Фуртунов.

По данным болгарского издания Telegraph, инцидент с связан с любовной драмой. По делу было возбуждено досудебное производство.

«Расследование находится на начальной стадии. Прорабатываются несколько версий. Проводятся следственные действия, ожидается назначение судебных экспертиз», – сообщила пресс-секретарь Военно-окружной прокуратуры Софии Евгения Деянова.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения