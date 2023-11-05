Александр Касперович: «Анев сделал очень многое для развития биатлона не только в Болгарии, но и в мире. Желаю ему здоровья»

Теги происшествия Александр Касперович сборная Болгарии Красимир Анев Биатлон

Тренер Александр Касперович пожелал здоровья болгарскому биатлонисту Аневу.

Ранее стало известно, что чемпион Европы-2019 находится в тяжелом состоянии в реанимации после огнестрельного ранения в живот.

«Красимир – спортсмен очень высокого уровня, который сделал многое для развития биатлона не только в Болгарии, но и в мире.

Он выступал достаточно успешно на Кубках мира и Европы, имел великолепные отношения с российскими спортсменами.

Я лично его очень хорошо знаю, знаком с его семьей. Не знаю, что у него произошло, но хотелось бы, чтобы он поправился как можно быстрее. Желаю ему здоровья!» = сказал Касперович.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Все мы желаем Красимиру здоровья!!!✊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий