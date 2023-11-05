Александр Касперович: «Анев сделал очень многое для развития биатлона не только в Болгарии, но и в мире. Желаю ему здоровья»

Тренер Александр Касперович пожелал здоровья болгарскому биатлонисту Аневу.

Ранее стало известно, что чемпион Европы-2019 находится в тяжелом состоянии в реанимации после огнестрельного ранения в живот.

«Красимир – спортсмен очень высокого уровня, который сделал многое для развития биатлона не только в Болгарии, но и в мире.

Он выступал достаточно успешно на Кубках мира и Европы, имел великолепные отношения с российскими спортсменами.

Я лично его очень хорошо знаю, знаком с его семьей. Не знаю, что у него произошло, но хотелось бы, чтобы он поправился как можно быстрее. Желаю ему здоровья!» = сказал Касперович.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения