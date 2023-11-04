Губерниев об Аневе: «Трудно сказать, что случилось. Может быть, это неосторожное обращение с оружием, а может, психологический надлом»

Теги происшествия Дмитрий Губерниев сборная Болгарии Красимир Анев Биатлон

Губерниев высказался об инциденте с болгарским биатлонистом Красимиром Аневым.

Ранее стало известно, что чемпион Европы-2019 по биатлону введен в медикаментозную кому после огнестрельного ранения в живот.

«Он хороший парень, я с ним знаком. Трудно сказать, что случилось, может быть, это неосторожное обращение с оружием, а может, у него случился психологический надлом.

Остается только посочувствовать Красимиру и пожелать телесного и психологического здоровья. Главное, что он выжил», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения

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