Губерниев об Аневе: «Трудно сказать, что случилось. Может быть, это неосторожное обращение с оружием, а может, психологический надлом»
Губерниев высказался об инциденте с болгарским биатлонистом Красимиром Аневым.
Ранее стало известно, что чемпион Европы-2019 по биатлону введен в медикаментозную кому после огнестрельного ранения в живот.
«Он хороший парень, я с ним знаком. Трудно сказать, что случилось, может быть, это неосторожное обращение с оружием, а может, у него случился психологический надлом.
Остается только посочувствовать Красимиру и пожелать телесного и психологического здоровья. Главное, что он выжил», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного ранения
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