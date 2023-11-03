Сергей Чепиков: «Спортсмены должны иметь право на свой флаг, гимн и равные условия, будь то россияне или израильтяне»

Сергей Чепиков считает, что олимпийское движение находится в ужасном состоянии.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«К большому сожалению, МОК до сих пор продолжает находиться под значительным давлением со стороны англосаксонского мира. По этой причине и возникают подобные ситуации двойных стандартов.

Россия и поддерживающие ее страны пытаются бороться с системой однополярного мира и возникающей двойственностью, как в данном случае. Все должно решаться на паритетных основах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

« должен быть в большей степени миротворческой организацией. Олимпийские игры призваны объединять людей со всего мира, все спортсмены должны иметь право на свой флаг, гимн и равные условия, будь то россияне или израильтяне.

Только в таком случае можно рассчитывать на подъем олимпийского движения. Сейчас же оно пребывает в ужасном состоянии», – добавил .

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм