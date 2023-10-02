Исполнительный директор СБР о ситуации с лыжероллерами на первенстве России: «Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции…»

Александр Пак высказался о ситуации с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.

Ранее журналист рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.

«Обусловлено тем, что сейчас, в условиях санкций, непонятно, что будет на следующий год, останутся ли запасы роллеров.

Во‑вторых, нужно поддержать отечественного производителя. Все‑таки имея одну компанию, мы были ограничены в составлении календаря.

Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции, непрофессионализме… Возможно, мы не предусмотрели все, но надеюсь, что ответственные люди в СБР сделают выводы.

Спасибо «Матч ТВ», что уделяете такое внимание нашему виду спорта», — сказал исполнительный директор СБР.