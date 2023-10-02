Исполнительный директор СБР о ситуации с лыжероллерами на первенстве России: «Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции…»
Александр Пак высказался о ситуации с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.
Ранее журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.
«Обусловлено тем, что сейчас, в условиях санкций, непонятно, что будет на следующий год, останутся ли запасы роллеров.
Во‑вторых, нужно поддержать отечественного производителя. Все‑таки имея одну компанию, мы были ограничены в составлении календаря.
Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции, непрофессионализме… Возможно, мы не предусмотрели все, но надеюсь, что ответственные люди в СБР сделают выводы.
Спасибо «Матч ТВ», что уделяете такое внимание нашему виду спорта», — сказал исполнительный директор СБР.
Не всем конечно нравится, но есть например тот же Шамов, сборные по лыжам и на летнем чемпионате России по лыжероллерным гонкам используют роллеры SkiTime...
Лепить на китайские роллеры свои наклейки наверняка нашлось бы много желающих, если бы провели нормальный конкурс.
И вообще, ну какая же тут коррупция?
Вот в Украине или Америке (а вы вообще ее госдолг видели?) - вот там коррупция и коррупцией погоняет.
А тут ЧП, просто ЧП...