Исполнительный директор СБР о ситуации с лыжероллерами на первенстве России: «Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции…»

Теги Союз биатлонистов России летний биатлон Александр Пак юношеская сборная России юношеская сборная России жен Матч ТВ Биатлон

Александр Пак высказался о ситуации с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.

Ранее журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.

«Обусловлено тем, что сейчас, в условиях санкций, непонятно, что будет на следующий год, останутся ли запасы роллеров.

Во‑вторых, нужно поддержать отечественного производителя. Все‑таки имея одну компанию, мы были ограничены в составлении календаря.

Неприятный случай, можно назвать ЧП, но говорить о коррупции, непрофессионализме… Возможно, мы не предусмотрели все, но надеюсь, что ответственные люди в СБР сделают выводы.

Спасибо «Матч ТВ», что уделяете такое внимание нашему виду спорта», — сказал исполнительный директор СБР. 

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1 комментарий

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naPmu3aH
А разве отечественных производителей ровно один? И что мешало договориться с несколькими производителями чтобы не ограничиваться в составлении календаря...

Не всем конечно нравится, но есть например тот же Шамов, сборные по лыжам и на летнем чемпионате России по лыжероллерным гонкам используют роллеры SkiTime...
Лепить на китайские роллеры свои наклейки наверняка нашлось бы много желающих, если бы провели нормальный конкурс.

И вообще, ну какая же тут коррупция?
Вот в Украине или Америке (а вы вообще ее госдолг видели?) - вот там коррупция и коррупцией погоняет.
А тут ЧП, просто ЧП...
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