Антон Бабиков: «Латыпов любит убить интригу. До последнего этапа интрига была, дальше ее не было»

Антон Бабиков подвел итоги мужской эстафеты на летнем чемпионате России по биатлону.

Победу одержала команда Башкортостана, за которую выступали Илья Бурлаков, , Александр Бабчин и .

— Эдуард любит убить интригу. До последнего этапа интрига была, дальше ее не было. Как сказал Эдуард, у нас все хорошо отработали, без срывов прошли свои этапы, с небольшими помарками, но просто для того, чтобы нам в будущем было над чем работать и мы не расслаблялись.

Сегодня у нас немного поменялся состав — Илья Бурлаков впервые выступает в составе нашей команды. Замечательно прошел первый этап, это говорит о том, что есть смена поколений и мы будем и дальше стараться завоевывать медали.

— Как оцениваете свою подготовку к стартам в составе «Союза трех биатлонистов»?

— Подготовка мало чем изменилась. Это такая же работа, как и в сборной команде, такая же работа, которую мы делали на протяжении многих лет. Просто с чуть большей ответственностью, которую ты накладываешь на самого себя, ты не перекладываешь это на тренера, на персонал, на кого бы то ни было.

Но нам нравится, нам комфортно работать друг с другом. Мы понимаем, что к нам, может быть, чуть больше внимания, но мы в то же время осознаем, что это внимание основано на том, что мы достойные спортсмены, и мы стараемся держать этот класс и постараемся подтвердить это зимой, — сказал Бабиков.