«Немножко форс-мажорные обстоятельства». Тренер сборной Беларуси об отсутствии лидеров женской команды на Кубке Содружества

Тренер белорусских биатлонисток объяснил отсутствие лидеров на Кубке Содружества.

Первый этап соревнований проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.

Главный тренер сборной Белоруссии Олег Рыженков объяснил, почему на этапе Кубка Содружества в Сочи в женских соревнованиях выступают только две спортсменки.

«Немножко форс-мажорные обстоятельства не позволили нам выставить полный состав. Иру Лещенко и Аню Солу решили поберечь и сюда не привозить.

Половина команды осталась на сборе в Армении. Вторая половина – слишком молодые девочки. Нет конкурентоспособной дружины пока.

Что касается Иры Шаклеиной, то она планировала сюда приехать, но по семейным обстоятельствам не смогла», – объяснил главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков.