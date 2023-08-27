Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры пробегут гонку преследования

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27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону юниоры пробегут гонку преследования.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниоры

Гонка преследования

Начало – 13.15 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Богдан Борковский (Украина) 

2. Степан Кинаш (Украина) 

3. Виталий Мандзын (Украина) – 6,0

4. Матия Легович (Хорватия) – 12,0

5. Сергей Супрун (Украина) – 21,0

6. Людек Абрахам (Чехия) – 22,0

7. Давид Элиаш (Чехия) – 29,0

8. Мартин Ченик (Словакия) – 1.04,832,0

9. Вадим Куралес (Казахстан) – 34,0

10. Алекса Вукович (Босния и Герцеговина) – 36,0

20. Конрад Бадач (Польша) – 1,04...

23. Ян Гунька (Польша) – 1,09

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