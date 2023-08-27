Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры пробегут гонку преследования
27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону юниоры пробегут гонку преследования.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Брезно-Осрблье, Словакия
Юниоры
Гонка преследования
Начало – 13.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Богдан Борковский (Украина)
2. Степан Кинаш (Украина)
3. Виталий Мандзын (Украина) – 6,0
4. Матия Легович (Хорватия) – 12,0
5. Сергей Супрун (Украина) – 21,0
6. Людек Абрахам (Чехия) – 22,0
7. Давид Элиаш (Чехия) – 29,0
8. Мартин Ченик (Словакия) – 1.04,832,0
9. Вадим Куралес (Казахстан) – 34,0
10. Алекса Вукович (Босния и Герцеговина) – 36,0
20. Конрад Бадач (Польша) – 1,04...
23. Ян Гунька (Польша) – 1,09
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