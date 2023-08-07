Дмитрий Шукалович: «Работа с Логиновым поначалу складывалась непросто. Вернувшись в команду после дисквалификации, по сути, он тренировался самостоятельно»

Тренер и аналитик Дмитрий Шукалович рассказал о работе с Александром Логиновым.

– Вы как-то сказали, что, если бы нуждались в помощнике, взяли бы в напарники . Почему?

– Я считаю, что у него высокий тренерский потенциал. Хотя с Сашей у нас поначалу работа складывалась непросто. После того как он отбыл два года дисквалификации, еще два-три сезона, вернувшись в команду, по сути, он тренировался самостоятельно.

Так было все то время, когда сборной руководил , да и потом, когда его сменил , Логинова тоже в команде не было. Он вернулся только в олимпийский год. И конечно, человеку, который пять лет пересекался с командой только в соревновательный период, не так просто сказать: давай-ка в восемь утра выходи на тренировку и делай то-то.

Мы довольно долго притирались друг к другу, наверное, месяца три, прежде чем Саша нам поверил. Хотя работать с ним легко. Потому что, во-первых, он реально талантливый спортсмен, а во-вторых, очень хорошо чувствует свой организм. Знает, когда надо сделать больше, а когда отпустить, сказать: нет, сегодня я отдыхаю.

Просто в силу того, что Саша долго тренировался один, какие-то тренировочные моменты он перестал воспринимать как ошибочные. Поэтому первые три месяца нашей совместной работы были направлены на то, чтобы убедить Логинова, что где-то он отстает, где-то неправильно что-то делает и надо перестраиваться.

Когда человек это понимает, соглашается на предлагаемую нагрузку, тогда и работать становится интересно. В такие моменты в голове начинает прорастать мысль, что я могу, наверное, что-то дать спортсмену даже такого уровня. Не говоря уже, что работать с человеком, который приучен думать, всегда очень большое удовольствие, – сказал Шукалович.