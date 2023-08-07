Дмитрий Шукалович: «При составлении общей концепции подготовки юношей ориентировался на норвежскую модель. В работе с более опытными это всегда некий микс»

Тренер Дмитрий Шукалович рассказал об особенностях работы с юношеской биатлонной командой.

– Сами вы сейчас в большей степени на какую систему ориентируетесь? На французскую, немецкую, норвежскую?

– При составлении общей концепции подготовки юношей ориентировался на норвежскую модель. Мне кажется, она наиболее качественно позволяет работать с молодыми спортсменами.

В работе с более опытными это всегда некий микс. Нельзя, например, работать по одной методике с и Александром Логиновым – это два разных типа атлета по целому ряду критериев. Поэтому и работа с ними строится по-разному.

При этом я никогда не боюсь экспериментировать. В прошлом году, когда мы начали работать, сразу предложил: если мы на международные старты не едем, давайте попробуем тренироваться по-другому. И мы достаточно сильно перестроили тренировочный процесс. <...>

– По каким показателям, работая с юношеской командой, вы оцениваете успешность своей работы?

– Об этом пока рано говорить, поскольку мы успели провести всего один десятидневный сбор. Я абсолютно не знал спортсменов, в лицо их раньше даже не видел. Редко изучал юношеские протоколы. Когда наверху работаешь, особо не заглядываешь вниз, только на ближайший резерв, но точно не юношей 16-18 лет.

Сейчас же представилась возможность сразу начать выстраивать подготовку с этого возраста. Для российского биатлона это абсолютно новая уникальная ситуация. И с этим можно работать.

За успех буду считать, если в юниорскую команду придет спортсмен с высоким уровнем здоровья и мотивации, базовыми навыками стрелковой, технической и силовой подготовки, а также полностью готовый к выполнению предлагаемых тренировочных воздействий.

– Противостояние со стороны личных тренеров есть?

– Отчасти да. Не все специалисты согласны с тем, что мы им рекомендуем. Но это нормально. Если людям предлагается иная тренировочная идеология, они вправе сами решать, принимать ее или нет.

В сентябре соберемся вместе и проанализируем, что у нас получилось. Проблема в том, что в юношах достаточно сложно оценивать, дает ли прирост результативности тренировочная программа или естественный рост спортсмена.

Атлет ведь может прибавлять просто из-за того, что стал взрослее, вырос физиологически. Даже в одном и том же возрасте кто-то уже развитый, готовый к нагрузкам даже не юношеской, а юниорской команды, а другой еще ребенок ребенком. Поэтому сложно оценивать эффективность работы общими мерками, – сказал Шукалович.