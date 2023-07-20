Артем Истомин: «Тренера по стрельбе пока не нашли. Мы к этому привыкли, но для эффективной работы нужно больше специалистов»
Артем Истомин рассказал о нехватке специалистов для работы со спортсменами.
– Удалось найти тренера по стрельбе?
– Были варианты, но пока нет, работаем самостоятельно. С одной стороны, мы к этому привыкли в том плане, что нам так проще. Но с другой стороны, конечно, для эффективной работы нужно больше специалистов.
На том же рубеже. Когда я ухожу с рубежа на трассу, Виталий Викторович (Норицын) остается один, поэтому пытаемся оптимизировать тренировки, чтобы охватить как можно больше людей, – сказал тренер российских биатлонистов.
В группе Истомина тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Алина Кудисова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина.
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